Я нашел ошибку
Главные новости:
Посетители офисов обслуживания получили авторское печенье, оперативное обслуживание.
«ЭнергосбыТ Плюс» поздравил клиентов с Масленицей
Продолжается строительство нового универсально-спортивного зала спорткомплекса «Олимп» в Сергиевском районе
Продолжается строительство нового универсально-спортивного зала спорткомплекса «Олимп» в Сергиевском районе
Губернатор Дмитрий Азаров проголосовал на выборах Президента России
Губернатор Дмитрий Азаров проголосовал на выборах Президента России
15 марта Самарская областная детская библиотека отмечает день рождения
15 марта Самарская областная детская библиотека отмечает день рождения
Два проекта из сферы культуры стали победителями региональной сессии форума АСИ «Сильные идеи для нового времени»
Два проекта из сферы культуры стали победителями региональной сессии форума АСИ «Сильные идеи для нового времени»
С 24 по 31 марта идущую из Самары в Тольятти «Ласточку» заменят вагонами ЭД4М
С 24 по 31 марта идущую из Самары в Тольятти «Ласточку» заменят вагонами ЭД4М
В Самаре нашли подрядчика для содержания контейнерных площадок
В Самаре нашли подрядчика для содержания контейнерных площадок
"Госуслуги" и ДЭГ справляются с нагрузкой
"Госуслуги" и ДЭГ справляются с нагрузкой
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.64
0.1
EUR 100.26
0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Добрые новости»: 15 марта состоится лекция "В единстве ценностей единство России. Лучшие практики проектов для школ"
В Историческом парке Самары прошел Полуфинал регионального этапа интеллектуальной Олимпиады «IQ ПФО» среди студентов
Работодатели и соискатели встретятся на ярмарке трудоустройства в Самарской области
Весь список
  • Персональные данные

"Госуслуги" и ДЭГ справляются с нагрузкой

15 марта 2024 13:43
96
"Госуслуги" и ДЭГ справляются с нагрузкой

Платформы "Госуслуги" и ДЭГ (дистанционное электронное голосование) продолжают работать стабильно, несмотря на высокую активность избирателей. Об этом сообщили в пятницу в Минцифры РФ.

По данным ведомства, хотя некоторые пользователи могли временно испытывать задержки при входе в системы, общий процесс голосования не прерывался. На портале голосования vybory.gov.ru некоторые пользователи видели сообщение о высокой нагрузке и рекомендацию попробовать проголосовать позже.

По информации Минцифры, пик авторизаций на "Госуслугах" достигал почти 6 тысяч пользователей в секунду, а с самого утра на портал "Госуслуги" зашло более 4 миллионов человек, получивших более 800 тысяч услуг.

Тем временем, по данным Центральной избирательной комиссии России, на данный момент более 1,4 миллиона избирателей уже воспользовались возможностью дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ. Это почти 30% от общего числа избирателей, выразивших желание воспользоваться ДЭГ.

В Москве число проголосовавших с помощью ДЭГ превысило 1 миллион человек. Согласно ЦИК РФ, к 11:00 по московскому времени принято 1 081 200 (13,71%) бюллетеней, пишет Смотрим.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Губернатор Дмитрий Азаров проголосовал на выборах Президента России
15 марта 2024  13:58
Губернатор Дмитрий Азаров проголосовал на выборах Президента России
84
Два проекта из сферы культуры стали победителями региональной сессии форума АСИ «Сильные идеи для нового времени»
15 марта 2024  13:53
Два проекта из сферы культуры стали победителями региональной сессии форума АСИ «Сильные идеи для нового времени»
76
В Самарской области на выборах Президента работают международные наблюдатели
15 марта 2024  12:42
В Самарской области на выборах Президента работают международные наблюдатели
172
На избирательных участках в Самаре можно проголосовать и за общественные пространства, которые благоустроят в 2025 году
15 марта 2024  11:56
На избирательных участках в Самаре можно проголосовать и за общественные пространства, которые благоустроят в 2025 году
267
В Самаре 17 марта перекроют дороги в центре города
15 марта 2024  11:15
В Самаре 17 марта перекроют дороги в центре города
163
Весь список