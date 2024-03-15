"Госуслуги" и ДЭГ справляются с нагрузкой

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Платформы "Госуслуги" и ДЭГ (дистанционное электронное голосование) продолжают работать стабильно, несмотря на высокую активность избирателей. Об этом сообщили в пятницу в Минцифры РФ.

По данным ведомства, хотя некоторые пользователи могли временно испытывать задержки при входе в системы, общий процесс голосования не прерывался. На портале голосования vybory.gov.ru некоторые пользователи видели сообщение о высокой нагрузке и рекомендацию попробовать проголосовать позже.

По информации Минцифры, пик авторизаций на "Госуслугах" достигал почти 6 тысяч пользователей в секунду, а с самого утра на портал "Госуслуги" зашло более 4 миллионов человек, получивших более 800 тысяч услуг.

Тем временем, по данным Центральной избирательной комиссии России, на данный момент более 1,4 миллиона избирателей уже воспользовались возможностью дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ. Это почти 30% от общего числа избирателей, выразивших желание воспользоваться ДЭГ.

В Москве число проголосовавших с помощью ДЭГ превысило 1 миллион человек. Согласно ЦИК РФ, к 11:00 по московскому времени принято 1 081 200 (13,71%) бюллетеней, пишет Смотрим.