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Госкомпании продемонстрировали двухкратный рост спроса на ИИ

26 декабря 2023 13:31
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Госкомпании продемонстрировали двухкратный рост спроса на ИИ

Согласно данным экспертов поисково-аналитической системы по управлению тендерами «Тендерплан», в 2023 году зафиксирован рекордный спрос на искусственный интеллект.

В 2022 году на портале открытых госзакупок было размещено порядка 135 тендеров на закупку систем на основе искусственного интеллекта. В 2023 году количество тендеров увеличилось до 235, тем самым продемонстрировав двухкратный рост спроса. Общая сумма закупок в 2022 году составила 3 млрд рублей. При этом возрастала и конкуренция среди продавцов и поставщиков услуг: с 1,6 участников на один тендер значение увеличилось до 1,9.

Высоким спросом, по данным экспертов, пользуются технологии «Умного города»: видеоаналитика дорожной инфраструктуры на основе искусственного интеллекта, приобретение камер и объективов машинного зрения, оказание услуг по обработке документов с использованием технологий искусственного интеллекта и другие.

Вопрос развития искусственный интеллекта – стратегически важная цель для нашей страны, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин. «В настоящий момент в мире происходит настоящая гонка в сфере ИИ, и мы должны занять в ней устойчивые позиции. При этом устойчивость будет обеспечиваться как созданием новых решений на основе ИИ, так и их внедрением в различные бизнес-процессы. Государственные органы и госкомпании в этом вопросе, действительно, показывают положительную динамику. Скорее это объясняется задачами, которые решает ИИ – прежде всего, автоматизация процессов. Так, для нормального функционирования современной городской инфраструктуры становятся необходимы продвинутые системы видеонаблюдения, а также системы, регулирующие транспортные потоки: например, ИИ позволяет определить самые аварийные участки», – рассказал депутат.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко прогнозирует, что к 2025 году ИИ добавит порядка 1 трлн рублей в общую структуру ВПП, заметил Антон Немкин. «Думаю, что это вполне реальная задача. Технология становится повсеместной как для частного, так и для государственного сектора. Но что интересно: в отличие от опыта некоторых зарубежных стран, в России именно государство постепенно становится основным драйвером развития отрасли. Тот или иной продукт будет показывать ускоренное развитие в случае повышенного спроса, поэтому включение госсектора – положительный тренд», – заключил парламентарий.

 

 

 

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