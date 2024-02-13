Госдума рассмотрит приостановку участия России в ПА ОБСЕ

235

Госдума на пленарном заседании во вторник, 13 февраля, рассмотрит приостановку участия России в Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). Повестка опубликована в думской базе данных.

Планируется рассмотреть вопрос об обращении Государственной думы к парламентам стран-участниц ОБСЕ о приостановке участия постоянной делегации Федерального собрания Российской Федерации в Парламентской ассамблее.

В качестве докладчиков по данной теме значатся вице-спикер Госдумы и глава делегации ПА ОБСЕ Петр Толстой, а также глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий, пишет Лента.