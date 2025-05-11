Госдума рассмотрит наказание по КоАП для правонарушителей за границей

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Депутаты Госдумы на будущей неделе рассмотрят законопроект об ужесточении административной ответственности для иноагентов и нарушителей законов РФ, находящихся за рубежом, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин.

Он напомнил, что в апреле был принят закон, позволяющий проводить судебное разбирательство без участия иноагентов или тех, кто нарушил закон и сбежал из страны, по 20 статьям Уголовного кодекса.

"На следующей неделе приступим к рассмотрению законопроекта, предусматривающего усиление административной ответственности в отношении тех, кто находится за границей", – написал Володин в Telegram.

Проект предлагает позволить привлекать по всем административным статьям тех, кто находится за границей и совершает правонарушения против интересов России. К таким правонарушениям будут относиться: дискредитация ВС РФ, распространение фейков, пропаганда или демонстрация нацистской атрибутики и символики, а также несоблюдение обязанностей владельца соцсети.

Володин добавил, что для лишения таких лиц возможности уклониться от исполнения решения суда, будет предусмотрен арест их имущества.

Спикер ГД подчеркнул, что совершающие действия против России тоже должны нести наказание по российским законам, пишет Смотрим.