Госдума на следующей неделе кратно увеличит штрафы за продажу вейпов детям

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Госдума на следующей неделе рассмотрит законопроекты, направленные на защиту детей от потребления продукции с никотином. Об этом сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Речь идет об ужесточении наказания за продажу детям вейпов, электронных сигарет, кальянов и другой никотиносодержащей продукции. По словам Володина, он ранее спрашивал россиян о введении дополнительных мер защиты детей от вейпов и табака, и в ответ идею поддержали.

"Они (продукты с никотином — прим. ред.) негативно влияют на здоровье, могут привести к серьезным заболеваниям. Защита детей – наш приоритет", – говорится в сообщении.

Отмечено, что законопроектами предлагается повысить ответственность за продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления. Так, в несколько раз увеличиваются административные штрафы за данные правонарушения, а в случае повторного нарушения предусмотрена уголовная ответственность.

В настоящее время за подобные нарушения гражданам грозит штраф в размере от 40 до 60 тысяч рублей. Для должностных лиц предусмотрены санкции от 150 до 300 тысяч рублей, а для юридических лиц – от 400 до 600 тысяч рублей. Новый законопроект предлагает значительно повысить эти суммы. В случае его принятия, гражданам придется заплатить от 200 до 300 тысяч рублей за нарушение. Для должностных лиц штраф составит от 500 до 700 тысяч рублей. Юридическим лицам угрожает штраф в размере от 1,5 до 2 миллионов рублей, пишет Смотрим.

"Взрослые, которые идут на неправомерный шаг, должны осознавать всю степень ответственности, а также неотвратимость наказания", – заключил Володин.