Глава Wildberries раскрыла подробности о сгоревшем складе в Шушарах

277

Глава маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук раскрыла подробности о сгоревшем складе в поселке Шушары Ленинградской области. Соответствующий комментарий публикует РИА Новости.

По ее словам, сгоревший при пожаре склад соответствовал всем нормам пожарной безопасности.

«И, собственно, то, что мы вовремя и организованно вывели тысячу с лишним человек, это говорит еще и о том, что у нас неоднократно проходили тренировочные пожарные тревоги. Все отработали синхронно, правильно и быстро. Это прямое доказательство того, что все было сделано по нормам», — заявила Бакальчук.

В январе Wildberries опроверг информацию об обысках в квартире Бакальчук. Как сообщала пресс-служба, домой Бакальчук была отправлена повестка дать показания как владельца и гендиректора компании по факту пожара на складе в Шушарах, пишет Лента.