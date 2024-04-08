ФСБ задержала телефонных мошенников, выманивших у жертв 7 миллиардов

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Пять участников преступной группы, обслуживавшие украинские колл-центры, задержаны силовиками.

По данным РИА Новости, сотрудники ФСБ совместно с полицией провели операцию по задержанию членов преступной группы, выманивавшей у россиян по телефону деньги на нужды ВСУ.

Пятеро подозреваемых оборудовали и обслуживали виртуальный узел связи, использовавшийся украинскими колл-центрами для вымогательства денег у россиян по телефону.

Полученные преступным путем средства через цепочку финансовых операций поступали на счета украинских банков и впоследствии шли на финансирование ВСУ. Средства на оплату услуг связи и содержание оборудования переводились через иностранные банки.

У подозреваемых изъяли технику и мобильные телефоны, деньги и цифровые активы, драгоценности и предметы роскоши. На движимое и недвижимое имущество членов преступной группы наложены аресты.

Всем пятерым злоумышленникам предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, они взяты под стражу. По предварительным оценкам, мошенники похитили у жертв около семи миллиардов рублей, пишет Смотрим.