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Финал Гран-при по фигурному катанию, который должен был пройти в японской Осаке, отменен из-за запрета въезда в Японию иностранцев в связи с распространением нового штамма коронавируса "омикрон". Об этом сообщила Федерация конькобежного спорта Японии.

Финал Гран-при был запланирован на 9-12 декабря. Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. К утру среды стран, где был выявлен новый штамм, было 27, в том числе и Япония, где известно о двух случаях заражения.