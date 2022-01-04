Эксперты рассказали, как мошенники могут обманывать граждан в период новогодних праздников

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Банки и эксперты по кибербезопасности рассказали, как мошенники могут обманывать граждан в период новогодних праздников, чтобы украсть денежные средства, и как они делали это в преддверии Нового года, пишет РБК. Так, злоумышленники могут "продавать" на сайтах ёлки и игрушки, "разыгрывать" призы от супермаркетов, создавая копии их сайтов, звонить с просьбами оплатить долги или получить бонусы за рабочий стаж.

В праздничное время всегда появляются поддельные сайты с уникальными предложениями ходовых товаров и услуг по сильно заниженным ценам, говорят эксперты. По данным Банка России, в третьем квартале 2021 года мошенники похитили у россиян 3 млрд 200 млн руб. Телефонные мошенники почти за год украли у потерпевших 45 млрд руб.