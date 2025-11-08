Я нашел ошибку
«Большой этнографический диктант» завершается сегодня в Самарской области
Средняя пенсия по старости в РФ составила почти 25,2 тыс. рублей
Два человека получили травмы при атаке БПЛА на многоквартирный дом в Саратове
ИКИ РАН сообщил о начале внезапной магнитной бури
В Самарской области скорректировали график работы пригородных поездов
Крестный ход пройдет в Самаре 21 ноября
Бастрыкин поручил доложить о расследовании гибели пенсионерки в Самаре
Самара вошла в топ-5 по спросу на ювелирные изделия
Мероприятия
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Большой этнографический диктант написали около 100 человек в Самаре
Два человека получили травмы при атаке БПЛА на многоквартирный дом в Саратове

8 ноября 2025 11:34
Два человека получили травмы при атаке БПЛА на многоквартирный дом в Саратове

В результате атаки беспилотников на Саратов пострадали два человека, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Во время падения обломков БПЛА был поврежден многоквартирный жилой дом, в некоторых квартирах выбило окна, пишет Смотрим. 

"Два человека получили травмы средней степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь в стационаре", – сообщил глава области.

По словам губернатора, представители администрации вместе с другими специалистами уже начали обход квартир, чтобы оценить размер ущерба. Средства на восстановление жилья будут выделены из регионального бюджета. Также материальная помощь будет оказана владельцам поврежденных автомашин.

Глава региона подробно рассказал о комплексном развитии территорию около стадиона «Самара Арена». 
7 ноября 2025  17:21
Вячеслав Федорищев представил Владимиру Путину проект нового самарского района «Беспилотный»
Вячеслав Федорищев отметил: Парад Памяти стал знаковым событием всероссийского и международного масштаба, объединяющим разные регионы и поколения нашей страны.
7 ноября 2025  16:15
В Самаре на площади Куйбышева прошел Парад Памяти
Главная тема в этом году – «Спорт во имя будущего: побеждаем вместе».
7 ноября 2025  15:39
Подведены итоги XIII Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
Предложения, сформированные по итогам заседания, будут учтены в дальнейшей работе по развитию детско-юношеского спорта в стране.
6 ноября 2025  23:18
Владимир Путин в Самаре провел заседание Совета по развитию физкультуры и спорта
Кроме того, Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев осмотрели площадку создания будущего кампуса мирового уровня, который будет построен на территории около стадиона «Самара Арена».
6 ноября 2025  22:08
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев наградили победителей фиджитал-турнира «Кубок Победы. Волга»
