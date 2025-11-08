Два человека получили травмы при атаке БПЛА на многоквартирный дом в Саратове

124

В результате атаки беспилотников на Саратов пострадали два человека, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Во время падения обломков БПЛА был поврежден многоквартирный жилой дом, в некоторых квартирах выбило окна, пишет Смотрим.

"Два человека получили травмы средней степени тяжести. Им оказывается необходимая медицинская помощь в стационаре", – сообщил глава области.

По словам губернатора, представители администрации вместе с другими специалистами уже начали обход квартир, чтобы оценить размер ущерба. Средства на восстановление жилья будут выделены из регионального бюджета. Также материальная помощь будет оказана владельцам поврежденных автомашин.