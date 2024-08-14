Доля импортного пива в России сократится в два-три раза

146

В течение следующего года доля импортного пива на российском рынке уменьшится в два-три раза. Это позволит российским производителям крафтовых напитков существенно усилить свои позиции на рынке, сообщил РИА Новости председатель совета Союза российских пивоваров (СРП) Даниил Бриман.

«По оценкам СРП, в ближайший год доля импортного пива в массовом сегменте может сократиться с нынешних 6—7% рынка в 2—3 раза, а на полках останутся только топовые, самые известные импортные бренды», — сказал Бриман. Он подчеркнул, что из-за сокращения доли импортного пива в магазинах появилась возможность для увеличения производства российского крафтового пива. Эти напитки ранее соперничали преимущественно с иностранными марками, большая часть которых сейчас отсутствует на полках.

Оставшиеся импортные партии теперь реализуются по цене, превышающей досанкционные показатели в два раза — стоимость начинается от 200 до 300 рублей за одну банку или бутылку. Это создало дополнительный толчок для развития российского рынка крафтового пива, сообщает Ура.ру.