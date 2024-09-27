Discord могут полностью заблокировать в России

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В адрес популярного среди геймеров мессенджера Discord направили шесть новых решений от Роскомнадзора.

С 19 сентября РКН вынес шесть новых решений в адрес мессенджера о внесении его в реестр сайтов, содержащих информацию, распространение которой запрещено в России.

"Такие решения могут стать основанием для блокировки ресурса по закону "Об информационных технологиях и защите информации", – пишет "Коммерсант".

Четвертого сентября МВД также дважды направило аналогичное решение в адрес Discord. В начале месяца пользователи уже жаловались на сбои в его работе, однако тогда РКН не вынес решения о блокировке.

Напомним, депутаты Госдумы уже не раз предлагали заблокировать Discord и Twitch после создания российских аналогов.