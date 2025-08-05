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Число пострадавших в ДТП в Тульской области возросло до 30

5 августа 2025 12:05
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Число пострадавших в ДТП в Тульской области возросло до 30

Автобус въехал в опору пункта оплаты на трассе в Тульской области, пострадали более 30 человек, сообщил РИА Новости глава пресс-службы управления МВД по региону Андрей Ярцев.

"На данный момент уже более 30 пострадавших", — рассказал он.

Как уточнил губернатор области Дмитрий Миляев, их доставили в медучреждения Тулы, Киреевска и Новомосковска. Для пассажиров организовали пункт временного размещения и обеспечили горячим питанием. Вскоре они отправятся в конечные пункты назначения.

Инцидент произошел во вторник в 7:10 мск на 228-м километре федеральной трассы М-4 "Дон". Автобус, следовавший по маршруту Стаханов (ЛНР) — Москва, въехал в опору пункта взимания платы. Внутри находились 48 человек. Среди пострадавших есть дети. По предварительным данным, причиной ДТП стал cильный туман.

На месте работают экстренные службы. Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства произошедшего и принимают меры для ликвидации последствий. Региональные прокуратура и СК проводят проверку.

© Фото : правительство Тульской области

Теги: ДТП

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