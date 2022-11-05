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Четыре человека пропали без вести после пожара в Костроме

5 ноября 2022 12:56
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Четыре человека пропали без вести после пожара в Костроме

Четыре человека пропали без вести после пожара в развлекательном центре Полигон в Костроме. Об этом в субботу, 5 ноября, сообщает источник «Известий».

Пожар в развлекательном центре «Полигон» на улице Никитской произошел ранее в субботу. Огонь распространился на площади 3,5 тыс. кв. м, после чего в здании обвалилась кровля. По последним данным, в результате пожара погибли 15 человек, еще пять пострадали. Сейчас открытое горение уже ликвидировано.

Как сообщили источники «Известий», перед пожаром в развлекательном центре произошла драка, в ходе которой один из посетителей запустил пиротехнику, что могло привести к возгоранию. Сейчас мужчина объявлен в розыск. Также стало известно, что посетители центра жаловались на постоянные драки и на нарушения пожарной безопасности.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах гибели людей при пожаре.

Теги: Пожар

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