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Большинство россиян предпочитают красные сочные яблоки

19 августа 2023 12:00
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Большинство россиян предпочитают красные сочные яблоки

В России 19 августа православные отмечают большой праздник – Преображение Господне. В народной традиции этот день называется Яблочным Спасом.

Россельхозбанк провел опрос среди россиян и выяснил, что большинство (44 процента) наших сограждан выбирают красные яблоки – сочные, умеренно-сладкие. Зеленые яблоки, пожестче и с кислинкой, нравятся 40 процентам респондентов, а желтые "сахарные" яблоки без кислоты предпочитают 16 процентов участников опроса, пишет Смотрим.

Также в исследовании указано, что яблоки являются самым потребляемым фруктом в стране. В год средний россиянин съедает около 80 плодов (14 килограммов).

Яблоки содержат множество витаминов и питательных веществ: железо, аскорбиновая кислота, пектин, калий и др.

Диетологи рекомендуют не очищать яблоки от кожуры – она богата пищевыми волокнами, антиоксидантами и витаминами С и A.

В дореволюционной России яблоки были привилегией среднего класса и богатых семей – деликатесом. Сегодня яблоки доступны всем. Россияне готовят из них компот и сок, яблочное варенье, повидло или мармелад, пироги с яблочной начинкой.

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