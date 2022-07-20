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Молодой белый медведь с застрявшей во рту банкой сгущёнки пришёл за помощью к людям в посёлок Диксон Красноярского края. Об этом рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своём Telegram-канале.

«Надо спасать краснокнижное животное, которое находится на грани смерти», — написала Радионова.

Она отметила, что срочно собирается заседание рабочей группы.

Глава Росприроднадзора добавила, что на помощь животному 20 июля вылетят ветеринары из Москвы, сейчас решается вопрос с транспортом.

Также Радионова рассказала, что медведя придётся обездвижить для того, чтобы удалить банку. Она подчеркнула, что в Росприроднадзоре незамедлительно выдают разрешение на такие действия, пишет РТ.