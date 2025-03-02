Бастрыкин: с февраля 2022 года Украина атаковала 34 региона РФ

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Более 30 регионов, расположенных вне зоны проведения специальной военной операции, были атакованы Украиной с февраля 2022 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"С начала проведения специальной военной операции украинской стороной атакованы территории 34 субъектов Российской Федерации. Это регионы, расположенные вне границ проведения военной операции", - сказал он.

Бастрыкин сообщил, что для этого Вооруженные силы Украины применяют в том числе западное вооружение - тактические ракетные комплексы, реактивные системы залпового огня и ствольной артиллерии, беспилотные летательные аппараты.