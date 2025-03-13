АвтоВАЗ объявил о завершении испытаний Lada Iskra

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Модель Lada Iskra, запуск производства которой запланирован на 19 апреля 2025 года, успешно прошла комплекс заводских и сертификационных испытаний. Для них было изготовлено 98 прототипов Iskra в различных модификациях, говорится в сообщении АвтоВАЗа, которое поступило «Известиям» 13 марта.

Тесты на дорогах и бездорожье проводились на собственном полигоне АвтоВАЗа, а также в горных и северных регионах. В компании заявили, что кроме Lada в России никакие бренды не испытывают автомобили, в том числе на реальных дорогах страны, охватывая все типы покрытия — от идеального асфальта до разбитых проселков.

Испытания в лабораторных условиях включали как тесты автомобиля, так и стендовые испытания его компонентов и систем. Были задействованы аэродинамическая труба, безэховая камера для виброакустических испытаний, лаборатория по электромагнитной совместимости и аэроклиматическая камера.

«В ходе доводки конструкции Lada Iskra инженеры добились высоких показателей управляемости и адаптации к российскому климату, низкого уровня аэродинамического шума, оптимального качества звучания аудиосистемы и стабильности работы системы телефонной связи», — указали в компании.

В ходе испытаний было проведено 84 краш-теста автомобиля и его отдельных систем. АвтоВАЗ заявил, что Iskra «значительно превосходит национальные требования безопасности». Дополнительно были проведены ударные испытания по независимым программам — здесь Iskra показала уровень Vesta, а также иностранных аналогов бюджетного B-класса, отметили в компании.