Автопроизводители в РФ снизили объемы выпуска из-за снижения спроса

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Российские автопроизводители заявили о снижении загрузки мощностей предприятий относительно значений осени на фоне сокращения спроса. Об этом говорится в докладе Банка России о региональной экономике, опубликованном 7 февраля.

О корректировке объемов производства сообщило Волго-Вятское управление ЦБ, чьи отделения работают в регионах, где расположены крупнейшие российские автопроизводители (в частности, Самарская, Ульяновская и Нижегородская области).

По данным мониторинга предприятий ЦБ, в IV квартале прошлого года загрузка мощностей производителей автотранспорта в макрорегионе снизилась впервые за последние полтора года.

«В декабре снизившийся спрос стал одним из факторов сокращения (с поправкой на сезонность) объема продаж автотранспорта волговятских производителей как в легковом, так и в коммерческом сегментах. В легковом сегменте дополнительным фактором стало обострение проблемы с нехваткой ряда компонентов у крупного автоконцерна», — говорится в отчете без упоминания конкретной автокомпании.

В этих условиях на предприятии решили перестроить режим работы: в середине декабря вернули вторую смену на одну из производственных линий и нарастили выпуск, а в январе прекратили сборку по субботам на другой линии, несколько сократив объемы.

Отмечается, что в сегменте грузовых машин росту продаж волго-вятского автопрома должны способствовать стимулирование спроса за счет возобновленной в январе госпрограммы субсидированного лизинга колесной техники, а также расширение предложения, в том числе благодаря выходу на этот рынок еще одного предприятия макрорегиона, пишут "Известия".