Авиакомпания "Россия" получит разрешения для полетов в Пекин

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В ближайшее время авиакомпания "Россия" получит все необходимые разрешения и приступит к выполнению рейсов в Пекин, сообщает "Аэрофлот".

Уже сейчас "Аэрофлот" и авиавласти КНР обсуждают возможность выполнения разовых рейсов до получения необходимых разрешений, передает ТАСС.

Как отмечается, в настоящее время пассажиров перевозят авиакомпании-партнеры – на их рейсы осуществляется переоформление желающих без взимания дополнительно платы.

Ранее 20 декабря СМИ сообщили об отмене авиакомпанией "Россия", входящей в группу "Аэрофлот", рейсов в Пекин из Владивостока, Иркутска и Красноярска. В настоящее время известно об отмене трех рейсов: двух из Владивостока (должны были быть выполнены 18 и 20 декабря) и одного из Красноярска (19 декабря). Также планируется отмена рейса из Иркутска 21 декабря.

Ожидалось, что авиакомпания "Россия" начнет выполнять рейсы из Владивостока в Пекин 18 декабря текущего года. Продажу билетов открыли в ноябре, пишет Смотрим.