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Артем Кирьянов: Предложение обложить налогами неработающих людей, имеющих теневые доходы, не имеет жизненного потенциала

12 мая 2025 12:56
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в Госдуме выступили против налога для богатых бездельников

Предложение обложить налогами неработающих людей, имеющих теневые доходы, не имеет жизненного потенциала. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

«Вопрос обеления экономики стоит очень остро. Действительно, мы понимаем, что если экономика России будет работать в белом режиме на 100%, то бюджетные доходы могли бы удвоиться. Исходя из этого, можно было бы по-другому решать и вопросы, связанные и с экономическим развитием, и с социальной защитой тех категорий, которые в этом нуждаются. Однако идея, которая прозвучала, далеко не нова, и я бы не сказал, что она имеет жизненный потенциал. Все-таки обеление экономики мы проводим на основе работы с предпринимательским сообществом, на основе системы риск-анализа, на основе обработки больших данных. Видим, что неуклонно снижается количество людей, которые работают у работодателя по серым и черным схемам. Мы, конечно, в этом смысле далеки от завершения процесса, но тем не менее вот этот путь представляется правильным, и усилия на этом направлении будем наращивать как на федеральном уровне в рамках работы соответствующих ведомств, так и на уровне регионов в рамках работы специальных межведомственных комиссий», — сказал он.

Кирьянов отметил, что работающие в теневом бизнесе граждане сами от этого страдают, поэтому и власти, и люди заинтересованы в выходе «в белый сектор экономики».

«Естественно, что люди, которые вовлечены в теневой бизнес, прежде всего, страдают сами — это их проблемы с дальнейшим пенсионным обеспечением, это их проблемы с кредитной историей, с получением любых видов поддержки. И в этом смысле, я думаю, что и государство, и люди однозначно заинтересованы в том, чтобы выходить в белый сектор экономики. Но необходимо проводить работу на уровне малого и среднего бизнеса — в этом сегменте наиболее часто встречаются те самые нарушения, которые дают нам серый и черный сегмент экономики по доходам физических лиц», — добавил он.

12 мая профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с РБК заявил, что для неработающих официально граждан, получающих теневые доходы, и «профессиональных бездельников» на иждивении можно было бы ввести фиксированные НДФЛ и взнос в фонд обязательного медицинского страхования (ОМС), поскольку они пользуются социальными благами, не платя ничего в государственную казну. К «профессиональным бездельникам» он причислил домохозяек, граждан, получающих детские пособия, детей богатых родителей, а также всех тех, кто живет за счет своих родственников или знакомых. Налоговый платеж для таких лиц, рассчитанный исходя из величины МРОТ, мог бы составить 2,9 тыс. рублей в месяц.

Теги: Прямая речь/Интервью

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