125 человек эвакуированы из горящего бизнес-центра "Гранд Сетунь плаза" в Москве

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125 человек эвакуированы из горящего бизнес-центра "Гранд Сетунь плаза" на Западе Москвы, сообщается в телеграм-канале столичного оперштаба.

Врачи на месте оказывают медицинскую помощь пострадавшим. Один человек госпитализирован в центр Склифосовского.

По предварительным данным, причиной крупного пожара стало короткое замыкание. В огне сейчас – больше тысячи квадратных метров с первого по четвёртый этажи, – сообщил дежурный офицер пресс-службы столичного главка МЧС Николай Смирнов.

Сейчас пожар локализован. На месте находятся глава МЧС Александр Куренков и его заместитель Илья Денисов. Мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение о принятии всех мер по эвакуации людей и ликвидации пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь-Плаза". Как сообщает столичный дептранс, из-за пожара перекрыто движение по улице Горбунова, передает Радио Маяк.