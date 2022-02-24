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Зеленский призвал Запад закрыть воздушное пространство из-за операции РФ

24 февраля 2022 11:11
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Зеленский призвал Запад закрыть воздушное пространство из-за операции РФ

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Запад закрыть воздушное пространство на фоне специальной военной операции России в Донбассе. Об этом в четверг, 24 февраля, политик написал на своей странице в Twitter.

«Закройте воздушное пространство», — заявил Зеленский.

Украинские власти 24 февраля закрыли воздушное пространство для гражданских судов.

Ранее в этот же день в Росавиации сообщили об остановке работы 12 аэропортов на юге России. Закрытие воздушного пространства идет по западной границе с Украиной и Белоруссией на всех высотах.

Президент США Джо Байден в тот же день раскрыл подробности беседы с украинским лидером. Хозяин Белого дома заявил, что осуждает «неспровоцированное и неоправданное нападение российских Вооруженных сил».

По словам президента США, Зеленский попросил его призвать мировых лидеров высказаться «против вопиющей агрессии президента РФ [Владимира] Путина».

Байден добавил, что планирует провести встречу с главами стран G7. Американский лидер подчеркнул, что США и страны-союзники «введут жесткие санкции против России» и продолжать предоставлять помощь Украине.

Президент РФ 24 февраля в обращении к гражданам заявил о проведении в Донбассе специальной военной операции с целью защиты мирного населения. Глава государства подчеркнул, что России не оставили выбора, а ее действия связаны не с ущемлением интересов Украины, а с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники».

Зеленский в тот же день обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны, пишут "Известия".

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