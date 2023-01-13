Зарплата главы Apple уменьшится на 40%

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Генеральный директор Apple Тим Кук в 2023-м году заработает на своей должности почти вдвое меньше, чем в 2022-м. Такие сведения содержатся в документации, которую корпорация передала американскому финансовому регулятору.

В документе указано, что в 2022-м Тим Кук получил наличными и акциями компании 99,4 млн долларов, а в 2021-м – 98,7 млн. Предполагаемый целевой показатель на 2023-й – 49 млн долларов, что на 40 с лишним процентов меньше, чем аналогичный целевой показатель на 2022-й.

Утверждается, что Кук сам попросил уменьшить его компенсацию, отреагировав на соответствующие пожелания акционеров. Непосредственно зарплата Кука составляет 3 млн долларов в год, предусмотрен также бонус в сумме до 6 млн долларов. Большую часть компенсации составляют акции компании.

В последние месяцы Apple столкнулась с более низким, чем ожидалось, спросом на ряд моделей iPhone. Кроме того, производству смартфонов и других гаджетов угрожает новая вспышка COVID-19 в Китае, пишет Смотрим.