Восемь полицейских ранены при взрыве в Турции

100

Восемь полицейских и один мирный житель пострадали во время подрыва самодельной бомбы на юго-востоке Турции, передает NTV.

Теракт был совершен около 05:10 утра 16 декабря на выезде из города Диярбакыра, что в одноименной провинции. Взрывное устройство было заложено во взятой напрокат машине, припаркованной на обочине шоссе. В действие оно было приведено в тот момент, когда рядом проезжал защищенный автобус с бойцами спецназа.

В больницу доставили девять человек, в том числе восемь полицейских, после осмотра семерых пострадавших отпустили по домам, о состоянии еще двоих ничего не сообщается.

Правоохранители уже задержали мужчину, арендовавшего подорванный автомобиль, и таксиста, который увез его с места происшествия, пишет Смотрим.