Во время пожара в отеле Турции погибла семья из 14 человек

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Семья из 14 человек погибла во время пожара в отеле турецкого горнолыжного курорта Карталкая в провинции Болу. Об этом уведомил CNN Türk.

Отмечается, что сотрудница авиакомпании Turkish Airlines Зехра Сена Гюльтекин из охваченного огнем здания позвонила матери, чтобы попросить прощения. Вместе с женщиной на курорте находились ее супруг, трое детей и девять родственников.

Все они приехали на отдых на время школьных каникул, пишет Смотрим.

Во время ночного пожара, случившегося 21 января в отеле турецкого горнолыжного курорта Карталкая, погибли 79. Здания отеля Grand Kartal решено снести вследствие серьезных повреждений.