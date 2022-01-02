Во Франции в новогоднюю ночь хулиганы сожгли более 870 машин

58

В ночь на Новый год во Франции был задержан 441 человек за нарушения порядка, сожжены 874 автомобиля, сообщил в субботу глава МВД страны Жеральд Дарманен.

"Количество сожженных транспортных средств уменьшается по сравнению с предыдущими годами, равно как и число случаев нападений на полицию", - говорится в заявлении министра.

Он отметил, что за прошедшую ночью правоохранители задержали 441 человека, также 874 автомобиля были сожжены хулиганами.

Дарманен подчеркнул, что в 2019 году количество сожжённых машин составило 1316, пишет РИА Новости.

© AP Photo / Francois Mori