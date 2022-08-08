Я нашел ошибку
Главные новости:
Юные журналисты Самарской области отличились на фестивале «Волжские встречи-32»!
Юные журналисты Самарской области отличились на фестивале «Волжские встречи-32»!
Запущена первая региональная услуга с использованием мобильной подписи Госключа
Запущена первая региональная услуга с использованием мобильной подписи Госключа
Власти Японии намерены сохранить свои интересы в проекте "Сахалин-1"
Власти Японии намерены сохранить свои интересы в проекте "Сахалин-1"
Молодой сызранец взял вредит, испугался родителей и сообщил в полицию о мошенниках
Молодой сызранец взял вредит, испугался родителей и сообщил в полицию о мошенниках
8 августа во всем мире врачи-офтальмологи отмечают профессиональный праздник.
8 августа во всем мире врачи-офтальмологи отмечают профессиональный праздник
Зарплаты в биткоинах становятся популярными во всем мире
Зарплаты в биткоинах становятся популярными во всем мире
В Самаре на развязке на Ново-Садовой рабочие начали устанавливать освещение
В Самаре на развязке на Ново-Садовой рабочие начали устанавливать освещение
В Самаре на Мехзаводе сгорела двухэтажка
В Самаре на Мехзаводе сгорела двухэтажка
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.37
0.11
EUR 61.36
0.27
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Фестиваль "Жигулевская вишня" снова пройдет в Ширяево
Куйбышевская ЖД приглашает на праздничные мероприятия ко Дню железнодорожника
Самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"!
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Власти Японии намерены сохранить свои интересы в проекте "Сахалин-1"

8 августа 2022 10:51
82
Власти Японии намерены сохранить свои интересы в проекте "Сахалин-1"

Япония намерена сохранить свои права и интересы в нефтегазовом проекте "Сахалин-1", принимая во внимание решение властей РФ о запрете сделок с долями иностранцев в стратегических компаниях. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио министр экономики, торговли и промышленности Японии Коити Хагиуда.

"Мы в курсе подписания соответствующего указа. В настоящее время мы изучаем его детали, от комментариев по поводу какого-либо влияния я бы воздержался. Вместе с тем в нашей политике сохранения прав и интересов в проекте не произошло никаких изменений", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин 5 августа подписал указ о применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых государств и международных организаций. Он запрещает совершать до 31 декабря 2022 года ряд сделок, касающихся участия иностранцев из недружественных государств в российских компаниях.

Ограничение распространяется на доли, права и обязанности в нефтегазовом проекте "Сахалин-1". Оператор Exxon Neftegaz - "дочка" американской ExxonMobil - владеет в нем 30%, также в проекте участвуют "Роснефть" - 20%, японская Sodeco - 30%, индийская ONGC Videsh - 20%, пишет ТАСС.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Днем 8-10 августа 2022 года местами в Самарской области ожидается жара +30, +33 С
7 августа 2022  12:31
Днем 8-10 августа местами в Самарской области ожидается жара +30, +33 С
486
Железнодорожники принимают поздравления с профессиональным праздником
7 августа 2022  11:36
Железнодорожники принимают поздравления с профессиональным праздником
442
Туристские и инвестиционные возможности Самарской области представили на Форуме глав регионов ШОС
4 августа 2022  13:47
Туристские и инвестиционные возможности Самарской области представили на Форуме глав регионов ШОС
2416
Не пропустите: десять интересных событий августа в Самарской области!
3 августа 2022  13:41
Не пропустите: десять интересных событий августа в Самарской области!
942
Карту жителя Самарской области от банка Солидарность теперь можно получить и онлайн
1 августа 2022  13:06
Карту жителя Самарской области от банка Солидарность теперь можно получить и онлайн
1127
Весь список