Я нашел ошибку
Главные новости:
За последние три года наш регион уверенно демонстрирует динамику роста, с 2017 года улучшив положение в рейтинге на 32 позиции.   
Самарская область улучшает позиции в рейтинге регионов по уровню содействия развитию конкуренции
Пилот Дмитрий Сотников победил на ралли-марафоне впервые в карьере.
«КамАЗ-мастер» в 18-й раз выиграл ралли «Дакар»
В Самарской области уже в 51 медицинском учреждении созданы условия для проведения вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции.
В Самарской области более 50 медучреждений подготовлены к вакцинации жителей от COVID-19 
Власти Северной Кореи вновь продемонстрировали на военном параде баллистическую ракету для подводных лодок
Власти КНДР показали на параде баллистическую ракету для подлодок
Сумма ущерба составила 8,5 млн рублей.
Житель Москвы заявил в полицию на квартирантов, присвоивших жилье его матери
В предпраздничную неделю россияне, как и прежде, отдавали предпочтение наличным деньгам, так среднедневной объём выдачи наличных увеличился на 52%.
Финансовое поведение россиян в новогодние праздники не изменилось
Герман Греф провёл экспертную дискуссию с учениками 9‒11-х классов, со студентами вузов, учёными и экспертами.
Герман Греф принял участие в Гайдаровском форуме — 2021
НОЦ – это консорциум ведущих вузов и предприятий страны, которые совместно работают над созданием современных инновационных продуктов для различных сфер экономики.
Дмитрий Азаров представил передовой опыт создания НОЦ «Инженерия будущего» на Гайдаровском форуме
Самара  -5 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.55
-0.25
EUR 89.25
-0.4
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
75 лет ПОБЕДЫ
Политика
Экономика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Спорт
Интервью
Муниципалитет
В стране
В мире
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров  дал старт года 170-летнего юбилея Самарской губернии
В УФСИН СО подвели итоги конкурса снежных фигур
Из Тольятти в Жигули - пятый зимний пресс-тур проекта «Поехали!»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Власти КНДР показали на параде баллистическую ракету для подлодок

15 января 2021 16:46
55
Власти Северной Кореи вновь продемонстрировали на военном параде баллистическую ракету для подводных лодок

Власти Северной Кореи вновь продемонстрировали на военном параде баллистическую ракету для подводных лодок, передают "Известия". Об этом в пятницу, 15 января, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Парад, приуроченный к VIII съезду Трудовой партии Кореи, состоялся в Пхеньяне вечером в четверг. На трибуне парад принимал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

«Самое мощное в мире оружие, баллистические ракеты для подводных лодок, появляются на площади одна за другой, демонстрируя мощь наших революционных вооруженных сил», — говорится в сообщении.

В последний раз КНДР проводила парад в октябре 2020 года в честь 75-летия Трудовой партии. На нем были представлены новая ракета для подводных лодок «Пуккыксон-4А», с явно увеличенным размером и, возможно, большей дальностью полета, а также новая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) без определенного названия, которую перевозила 11-осная установка.

Ранее, 9 января, сообщалось, что власти КНДР намерены разработать беспилотные летательные аппараты, которые смогут осуществлять разведывательные полеты дальностью до 500 км.

 

Фото: KCNA via REUTERS/"Известия"

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Видео
13 января 2021  12:09
Татарстан поздравляет с Днем рождения Самарской Губернии
Татарстан поздравил наш регион с Днем рождения Самарской Губернии
Губернии исполняется 170 лет.
Социум
3090
13 января 2021  09:00
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Сегодня нашей родной Самарской Губернии исполняется 170 лет! 
Социум
2453
31 декабря 2020  10:29
Российский космонавты на МКС поздравили жителей Земли с наступающим новым годом
Российский космонавты на МКС поздравили жителей Земли с наступающим новым годом
На видеозаписи поздравления видно, что станция украшена к Новому году.
В стране
14579
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
25459
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
26996
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
26719
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
НОЦ – это консорциум ведущих вузов и предприятий страны, которые совместно работают над созданием современных инновационных продуктов для различных сфер экономики.
15 января 2021  15:57 
Дмитрий Азаров представил передовой опыт создания НОЦ «Инженерия будущего» на Гайдаровском форуме
НОЦ – это консорциум ведущих вузов и предприятий страны, которые совместно работают над созданием современных инновационных продуктов для различных сфер... Политика региона
150
Дмитрий Азаров поручил разобраться с выставлением платежек за счетчики на тепло в Самаре
15 января 2021  13:56 
Дмитрий Азаров поручил разобраться с выставлением платежек за счетчики на тепло в Самаре
Вопросы жителей города касались внушительных сумм за установку. ЖКХ
222
Мария Захарова поздравила самарцев со 170-летием губернии
15 января 2021  13:38 
Мария Захарова поздравила самарцев со 170-летием губернии
Самарская область массирует устойчивое развитие и является одной из наиболее успешно развивающихся территорий России, отметила она. Социум
241
В Самарской области появились новые решения по ограничениям из-за коронавируса
15 января 2021  13:32 
В Самарской области появились новые решения по ограничениям из-за коронавируса
Как следует из документа, для лиц старше 65 лет продлевается режим самоизоляции, он будет действовать с 18 до 31 января 2021-го года. Здравоохранение
332
Еще 9 человек умерли от коронавируса в Самарской области
15 января 2021  12:29 
Еще 9 человек умерли от коронавируса в Самарской области
За сутки на 15 января выявлены 283 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
368
Весь список
Акценты
НОЦ – это консорциум ведущих вузов и предприятий страны, которые совместно работают над созданием современных инновационных продуктов для различных сфер экономики.
15 января 2021  15:57 
Дмитрий Азаров представил передовой опыт создания НОЦ «Инженерия будущего» на Гайдаровском форуме
НОЦ – это консорциум ведущих вузов и предприятий страны, которые совместно работают над созданием современных инновационных продуктов для различных сфер... Политика региона
143
Стартует опрос самарцев в рамках проекта Культурное сердце России»
15 января 2021  11:31 
Стартует опрос самарцев в рамках проекта «Культурное сердце России»
Проект дает шанс жителям региона принять участие в формировании культурной программы. Социум
353
Стороны обсудили важнейшие для Самарской области проекты по строительству объектов культуры.
14 января 2021  19:08 
Дмитрий Азаров в ходе рабочей командировки в Москву встретился с Министром культуры РФ Ольгой Любимовой
Стороны обсудили важнейшие для Самарской области проекты по строительству объектов культуры. Культура
1136
Весь список
Прямая речь/Интервью
РКС-Самара выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
23 декабря 2020  12:25 
«РКС-Самара» выпустили календарь к 135-летию самарского водопровода
Сейчас, в XXI веке, длина водопроводных сетей города Самары превышает 1600 км.  ЖКХ
21704
Директор по качеству «РКС-Самара» Егорова Юлия Анатольевна о состоянии воды в Волге и системе водоочистки в Самаре.
21 декабря 2020  21:11 
Егорова Юлия Анатольевна: «жёлтую» воду мы не ждём, хотя и готовы к любым неожиданностям
Директор по качеству «РКС-Самара»о состоянии воды в Волге, перспективных источниках воды и системе водоочистки в Самаре. ЖКХ
22869
Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
22396
Весь список
Новости Тольятти
15 января 2021  11:42
Резидент «Жигулевской долины» и детский технопарк «Кванториум-63» объединяют усилия в создании сети гражданского мониторинга воздуха в Тольятти
Резидент «Жигулевской долины» и детский технопарк «Кванториум-63» объединяют усилия в создании сети гражданского мониторинга воздуха в Тольятти
Это не первый совместный проект компании и учебного заведения, которые находятся в технопарке «Жигулевская долина». Новости Тольятти
461
15 января 2021  10:57
В Тольятти нового председателя контрольно-счетной палаты будут выбирать из действующих ревизоров
В Тольятти нового председателя контрольно-счетной палаты будут выбирать из действующих ревизоров
Пока КСП находится без председателя, и, так как этот случай не предусмотрен ни одним из документов, то фактически не может работать Новости Тольятти
288
14 января 2021  13:54
В Тольятти отметили День Самарской губернии
В Тольятти отметили День Самарской губернии
В Автограде стартовали мероприятия, посвященные 170-летию области. Новости Тольятти
1111
Весь список