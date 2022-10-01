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Великобритания ввела санкции против главы ЦБ Набиуллиной

1 октября 2022 10:29
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Великобритания ввела санкции против главы ЦБ Набиуллиной

Великобритания расширила антироссийские санкции. Под ограничения попала глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина. Страна запретила ей въезд и заморозила активы. Также введены ограничения на доступ к некоторым услугам компаний Великобритании. Кроме того, Соединенное Королевство ввело запрет для России на доступ к услугам своих инженерных, архитектурных, аудиторских, юридических и рекламных компаний.

«Эльвира Набиуллина является вовлеченным лицом. Поскольку Набиуллина получает выгоду от правительства России или оказывает ему поддержку, работая на правительство России в качестве председателя Центрального банка Российской Федерации»,— говорится в британском санкионном списке (.html).

Как сказано в заявлении на сайте британского МИДа, Россия «импортирует 67% своих услуг из стран, в отношении которых введены санкции». В связи с этим Великобритания ограничит доступ России к:

  • консультационным услугам в области IT;
  • архитектурным услугам;
  • инжиниринговым услугам;
  • рекламным услугам;
  • юридическим консультациям по сделкам;
  • аудиторским услугам.

Сегодня ранее премьер-министр Лиз Трасс объявила, что Великобритания после присоединения к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, «не колеблясь», введет санкции против РФ, «чтобы вывести из строя военную машину Владимира Путина». Премьер отметила, что страна никогда не признает вхождение этих территорий в состав России. После подписания документов о принятии в состав РФ новых территорий российский посол Андрей Келин вызван в МИД Великобритании для выражения протеста.

26 сентября Великобритания внесла в санкционный список 33 гражданина РФ, среди которых российские чиновники, бизнесмены и девелоперы, главы администраций ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, пишет Коммерсантъ.

 

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