В здании в центре Мадрида произошел взрыв

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Сильный взрыв прогремел в среду в одном из зданий в центре Мадрида, передает ТАСС. Об этом сообщила газета Diario. По ее информации, взрыв произошел на улице Толедо.

Как передает газета El Pais, инцидент произошел примерно в 15:00 по местному времени (17:00 мск). Из-за взрыва были разрушены верхние этажи здания. Речь может идти о доме престарелых.

Как минимум шесть человек пострадали в результате взрыва, сообщил телеканал La Sexta. По его данным, причиной взрыва могла стать утечка газа. По меньшей мере два человека погибли.

Фото: REUTERS/Susana Vera/ТАСС