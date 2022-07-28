В Японии показали гигантского робота высотой с многоэтажный дом 

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Магазин-музей Gundam Base в Иокогаме, Япония с 2020 года проводит занятия по робототехнике для детей младшего и среднего возраста, сообщает iphones.ru со ссылкой на CBR.

Дети узнают о технике и механике, изучая 20-метровую 25-тонную модель RX-78-2 Gundam, которая оснащена роботизированными конечностями, способными к широкому диапазону движений. Например, он может помахать, привстать на колено и так далее.

Меха полностью питается от возобновляемой энергии, которая обеспечивается ветряной турбиной, расположенной рядом.

Общий доступ к роботу предоставляется ограниченное время из-за продолжающейся пандемии коронавируса.

Фото: iphones.ru