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В ВОЗ считают, что одиночество становится угрозой для здоровья людей во всем мире

17 ноября 2023 21:14
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Вред от одиночества сравнили с выкуриванием 15 сигарет в день.

Одиночество становится угрозой для здоровья людей во всем мире заявили в ВОЗ, передает ТАСС.

Риск для здоровья от одиночества не меньше, чем от выкуривания 15 сигарет в день, и больше, чем от ожирения и недостаточной физической активности, утверждает ВОЗ. Отмечается, что одиночество часто рассматривается как проблема развитых стран, однако в настоящее время во всех регионах мира каждый четвертый пожилой человек находится в социальной изоляции, сообщает The Guardian.

ВОЗ объявила о создании новой комиссии, которая займется изучением влияния социальных связей на здоровье людей. В ее состав вошли 11 политиков и активистов. Срок работы комиссии составит три года. 

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