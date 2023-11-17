В ВОЗ считают, что одиночество становится угрозой для здоровья людей во всем мире

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Одиночество становится угрозой для здоровья людей во всем мире заявили в ВОЗ, передает ТАСС.

Риск для здоровья от одиночества не меньше, чем от выкуривания 15 сигарет в день, и больше, чем от ожирения и недостаточной физической активности, утверждает ВОЗ. Отмечается, что одиночество часто рассматривается как проблема развитых стран, однако в настоящее время во всех регионах мира каждый четвертый пожилой человек находится в социальной изоляции, сообщает The Guardian.

ВОЗ объявила о создании новой комиссии, которая займется изучением влияния социальных связей на здоровье людей. В ее состав вошли 11 политиков и активистов. Срок работы комиссии составит три года.