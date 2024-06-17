В Турции в первый день Курбан-байрама получили травмы около 16 тысяч человек

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В Анкаре телесные повреждения получили 1274 человека.

В первый день праздника Курбан-байрам в Турции порядка 16 тысяч человек обратились за медицинской помощью в связи с полученными порезами во время традиционного жертвоприношения животных. Об этом сообщил в соцсети X (в прошлом Twitter, заблокирован в России) глава Минздрава республики Фахреттин Коджа, передает ТАСС.

По словам министра, больше всего пострадавших зафиксировано в Анкаре — за медпомощью обратились 1274 человека. В Стамбуле травмы получили 840 человек, в Измире — 416.

ТАСС отмечает, что, согласно требованиям турецких властей, забой жертвенных животных должен осуществляться в специально выделенных для этого местах с соблюдением санитарных норм. Однако в Турции эти требования нередко нарушаются, пишет БФМ.