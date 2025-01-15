В США запретят TikTok за день до инаугурации Трампа

70

Сервис для создания и просмотра коротких видео TikTok будет отключен в США 19 января. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на источники. Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа пройдет 20 января.

«TikTok готовится к немедленному отключению в США в воскресенье», — отмечает бизнес-издание The Information со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Отмечается, что в этот день вступает в силу федеральный запрет деятельности компании. В случае, если Верховный суд Штатов не отменит запрет, TikTok будет вынужден уйти с американского рынка.

Президент США Джо Байден в апреле 2024 года принял закон, по которому владеющая TikTok китайская компания ByteDance должна продать свою долю.

Информация о запрете TikTok в США начала появляться еще в 2020 году на фоне ухудшения американо-китайских отношений. О намерении остановить деятельность приложения на территории Штатов заявлял еще Трамп на первом президентском сроке, пишет Ура.ру.