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В США шестилетний мальчик выстрелил из пистолета в учительницу начальной школы

7 января 2023 12:27
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В США шестилетний мальчик выстрелил из пистолета в учительницу начальной школы

В американском городе Ньюпорт-Ньюс шестилетний мальчик устроил стрельбу в начальной школе, в результате чего была ранена учительница.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на начальника полиции Стива Дрю.

По словам представителя правоохранительных органов, в настоящий момент ребёнок задержан полицией. Пострадавшая учительница находится в критическом состоянии, и её ранения, по словам врачей, несут угрозу её жизни.

Уточняется, что данный инцидент не был случайностью и ранее между учителем и школьником произошёл конфликт.

Как подчеркнул Дрю, полицейским предстоит провести тщательное расследование и, в частности, выяснить, как огнестрельное оружие попало в руки школьника, пишет РТ.

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