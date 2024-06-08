В США на самолете разбился 90-летний участник экспедиции на "Аполлоне-8"

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Один из членов экипажа "Аполлона-8" Уильям Андерс погиб в авиакатастрофе, сообщает телеканал Fox News.

"Множество публикаций в соцсетях, а также сообщения от семьи и друзей говорят о том, что во время происшествия самолетом управлял Андерс", — говорится в сообщении.

Авиакатастрофа произошла в районе островов Сан-Хуан в штате Вашингтон недалеко от канадской границы. Андерсу было 90 лет, судя по кадрам, распространенным СМИ и в соцсетях, принадлежащий ему самолет мог делать "мертвую петлю" над водой и упал в результате крутого пикирования.

Офис местного шерифа сообщил, что самолет был старой модели, он упал в воду и утонул. По данным СМИ, речь идет о самолете, когда-то состоявшем на вооружении ВВС, пишет РИА Новости.

Андерс был членом экипажа "Аполлона-8" и впервые в истории облетел Луну, сделав известную фотографию восходящей над спутником Земли.