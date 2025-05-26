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В ООН заявили о необходимости определения рамок свободы слова

26 мая 2025 13:25
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В ООН заявили о необходимости определения рамок свободы слова

Нужно точно определить, где проходит граница между свободой слова и разжиганием ненависти, заявил представитель генсека ООН по Альянсу цивилизаций Мигель Анхель Моратинос.

Соответствующее заявление он сделал в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману. Интервью показали в эфире телеканала "Россия 24".

Моратинос отметил, что в некоторых западных странах свободу слова считают важнейшей статьей Всеобщей декларации прав человека. Однако, по словам дипломата, там забывают о другой, не менее важной статье, которая утверждает право каждого человека на свободу мысли, совести и религии.

"Вместо того, чтобы выступать против обеих [статей], мы должны взаимодействовать с ними и, знаете ли, пытаться достичь отличного баланса. <…> Предпринимаются некоторые попытки. Были определены мандаты, план действий, которые фиксировали, где проходит граница, когда начинается разжигание ненависти, когда разжигание ненависти должно быть осуждено и где находится свобода слова", – пояснил Моратинос.

Но предстоит проделать еще много работы, поскольку в этом вопросе "все еще есть некоторые проблемные моменты", подытожил представитель генсека ООН.

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