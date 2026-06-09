В Нидерландах открыли первую в мире ферму по выращиванию искусственного мяса

Производство искусственного мяса переходит на новый этап. Нидерландские фермеры запустили пилотный проект, где продукт будет выращиваться из клеток животных в биореакторах.

Семейная ферма в Схиплуйдене стала местом проведения беспрецедентного эксперимента. В основу проекта легла идея ученого Виллема ван Элена, который предложил производить мясо из клеток животных. Теорию отца воплощает Ира ван Элен. О принципах работы пилотной фермы рассказывает NL Times.

На ферме установлены биореакторы объемом от 20 до 200 литров, где с специальных условиях из кусочка ткани будет расти мясо. Провинция Южная Голландия инвестирует в проект 500 тыс. евро, а также привлекает дополнительное европейское финансирование. Основная цель фермеров — понять, как работает система производства искусственного мяса, какой объем продукции получается на выходе и оправдывает ли он затраченные средства.

На ферме планируется открытие интерактивного центра, где фермеры, студенты и посетители могут наблюдать за производством искусственного мяса. Ферма также станет площадкой для встреч исследователей, пищевых компаний, студентов и политиков.

Организаторы надеются, что им удастся создать пространство, где предприниматели, наука и правительство объединятся для разработки новых идей. Инициаторы проекта планируют полностью запустить ферму к 2028 году, хотя инновационную технологию пока не разрешено использовать для промышленного производства, пишет Наука Mail.