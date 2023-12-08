В Лас-Вегасе профессор застрелил преподавателей

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Американские ресурсы привели детали вооруженного нападения в Невадском университете, в результате которого в среду погибли три человека.

Стрельбу в Невадском университете 6 декабря устроил 67-летний профессор Энтони Полито, который хотел, но так и не смог устроиться на работу в учебное заведение. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на информацию американских СМИ.

По уточненным данным, жертвами нападавшего стали только преподаватели, среди студентов пострадавших нет. У подозреваемого нашли список с именами некоторых сотрудников университета, из них тоже никто не пострадал.

На личной странице в интернете Полито много внимания уделял американскому серийному убийце Зодиаку и уверял, что смог понять смысл тайных посланий маньяка.

В среду, 6 декабря, Энтони Полито расстрелял людей в университете. Трое из них погибли, четвертый был госпитализирован. Сам злоумышленник на выходе из здания столкнулся с полицией. Впоследствии правоохранители сообщили, что подозреваемый погиб, не уточняя, что именно привело к его смерти. Расследование продолжается, пишет Смотрим.