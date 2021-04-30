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В Израиле на религиозном празднике погибли 44 человека

30 апреля 2021 09:06
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В Израиле на религиозном празднике погибли 44 человека

Число погибших во время давки на религиозном празднике в Израиле достигло 44, пострадали более 100 человек, сообщает газета "Гаарец" со ссылкой на службу скорой помощи.

По данным источников издания в полиции, давка была вызвана тем, что несколько человек поскользнулись на ступеньках, после чего еще десятки упали. Израильская полиция закрыла движение в этом районе и эвакуировала посетителей с места происшествия.

Армия обороны Израиля направила солдат и вертолеты ВВС для оказания помощи на месте происшествия. Премьер страны Биньямин Нетаньяху назвал случившееся катастрофой. Президент Израиля Реувен Ривлин написал в "Твиттере", что с большой тревогой следит за сообщениями с места ЧП и молится об исцелении раненых.

Ранее сообщалось, что десятки тысяч человек собрались на ежегодном празднестве Лаг ба-Омер на горе Мерон. Это стало крупнейшим событием в Израиле с тех пор, как разразилась пандемия коронавируса, передает Радио Маяк.

Теги: Израиль праздник ЧП

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