В Хельсинки из самолета высадили пьяного экс-премьера Эстонии

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В аэропорту Хельсинки финская полиция высадила из самолета бывшего премьер-министра Эстонии Таави Рыйваса. Его сняли с рейса в Японию. Якобы эстонский экс-премьер был нетрезв.

Таави Рыйвас был в составе бизнес-делегации, которая сопровождала главу МИД Эстонии Маргуса Цахкну в Японию. МИД не несет ответственности за членов бизнес-делегации или их передвижения, заявила директор бюро по связям с общественностью министерства Лийза Тоотс.

Сообщения о неподобающем поведении и состоянии опьянения сам Таави Рыйвас назвал клеветой. Экс-политик в интервью порталу Delfi заявил, что уже подал официальную жалобу в авиакомпанию Finnair и потребовал возмещения ущерба. По его словам, он поспорил со стюардессами финской авиакомпании по поводу использования ноутбука на борту самолета, пишет Смотрим.