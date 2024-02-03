В День сурка умер сурок, предсказывающий весну

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В штате Кентукки (США) умер сурок, предсказывающий наступление весны. Об этом сообщает телевизионная компания LEX 18.

Сурок по кличке Мейджор проживал в Центре дикой природы «Второй шанс» в округе Буллит. В организации сообщили, что животное мирно скончалось ночью из-за проблем с сердцем, вызванных возрастом. Мейджору было 10 лет.

Журналисты LEX 18 подчеркнули, что сурок умер в День сурка — традиционный праздник в Северной Америке, который отмечают 2 февраля. В этот день принято наблюдать за сурками: если животное выйдет из норы и не увидит своей тени, значит, весна будет ранняя.

«Он был полон потрясающей энергии до самого конца. Он навсегда останется в наших сердцах», — говорится в сообщении Центра дикой природы «Второй шанс». По словам сотрудников организации, Мейджор предсказал наступление ранней весны в понедельник. Обязанности умершего животного в Центре будет выполнять сурок по кличке Джози Берроу, пишет Лента.

Фото: pxhere.com