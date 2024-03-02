В Аргентине закроют единственное в стране государственное новостное агентство

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Правительство Аргентины планирует закрыть единственное в стране государственное новостное агентство, заявил президент Хавьер Милей.

С точки зрения Милея, агентство пропагандировало идеи бывшего президента Аргентины Кристины Киршнер.

"Мы закроем агентство Telam, которое в последние десятилетия использовалось как агентство для пропаганды киршнеризма", – заявил Хавьер Милей.

Ранее власти Аргентины хотели приватизировать агентство Telam, а также передать все государственные СМИ в частные руки, сообщает РИА Новости.