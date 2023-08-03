Трампу грозит 561 год тюрьмы

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ему грозит шесть пожизненных сроков по совокупности выдвинутых против него обвинений.

Дональд Трамп сообщил своим сторонникам, что ему может грозить 561 год тюрьмы.

"Коррумпированный Минюст США, находясь под контролем жуликоватого Джо (Байдена), вновь незаконно предъявил мне обвинения. Согласно некоторым сообщениям, мне может грозить в целом 561 год тюрьмы из-за проводимой левыми силами охоты на ведьм. Шесть пожизненных сроков", – приводит РИА Новости заявление Трампа.

Накануне бывшему президенту США были предъявлены обвинения по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Ранее его обвинили в ненадлежащем обращении с секретными документами.