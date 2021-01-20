Трамп помиловал двух рэперов

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В свой последний день на посту президента США Дональд Трамп предоставил помилование рэперам Лилу Уэйну и Кодаку Блэку, пишет в среду, 20 января, ABC со ссылкой на высокопоставленное лицо в администрации.

Лил Уэйн был осужден за хранение заряженного позолоченного пистолета, найденного у него при досмотре в аэропорту Майами в декабре 2019 года. Рэпер был отпущен под залог в размере $250 тыс. В случае амнистии музыкант обещал пожертвовать $1 млн на благотворительность.

Также помилование получил рэпер Кодак Блэк, отбывающий срок за приобретение нескольких видов оружия незаконным способом.

Кроме того, на свободу отпущен бывший мэр Детройта Куаме Килпатрик, приговоренный к 28 годам за коррупцию, пишут "Известия".