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Стала известна реакция папы римского на интервью Путина Карлсону

10 февраля 2024 11:22
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Стала известна реакция папы римского на интервью Путина Карлсону

Папа Римский Франциск посмотрел интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, поддержал желание российского лидера начать переговоры с Западом по конфликту на Украине и призвал западные страны начать переговоры с РФ без каких-либо условий. Об этом заявил председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с понтификом, сообщает ТАСС.

«Папа Франциск смотрел интервью, он приветствует позицию Владимира Путина о готовности к переговорам и понимает всю обеспокоенность российского лидера в связи с безопасностью страны», — рассказал Севастьянов. Понтифик, по его словам, призвал Запад услышать Путина, так как, по его мнению, «только через стол переговоров можно прийти к желаемым результатам».

Севастьянов также напомнил, что Папа Римский уже предлагал предоставить Ватикан в качестве площадки для переговоров по Украине.

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