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Солнце пока успокоилось после магнитных бурь

30 сентября 2023 11:26
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Солнце пока успокоилось после магнитных бурь

После бурного сентября Солнце берет паузу, чтобы накопить энергию для новых всплесков. Главные итоги первого месяца осени – пять магнитных бурь, причем две из них случились в начале этой недели одна за другой. За все лето было всего три события такого масштаба. Сентябрь продемонстрировал резкий рост темпа солнечных вспышек и значительное усиление влияния Солнца на Землю. Однако сейчас нашему светилу требуется отдых.

"Со среды у нас пошла деградация вспышечной активности. Мы видим, что разрушаются активные центры, которые были на Солнце почти месяц. По сути, истощается их энергия. В общем, ожидаемый процесс, потому что Солнце на такой стадии, а я напомню, мы еще не вышли на максимум, оно не способно вырабатывать энергию так же быстро, как ее тратить", – рассказал главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

Главный вопрос – сколько времени потребуется Солнцу на восстановление энергии? Наша звезда в целом наращивает активность, и никакие иные сценарии, кроме временной паузы до следующего штурма максимума цикла, сейчас не рассматриваются. По предварительным модельным расчетам, затишье на Солнце может продлиться от недели до двух, пишет Смотрим.

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