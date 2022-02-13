Я нашел ошибку
Главные новости:
В этом году только 12% россиян собираются отмечать День святого Валентина
В этом году только 12% россиян собираются отмечать День святого Валентина
СМИ: воздушное пространство Украины закроется 14 февраля
СМИ: воздушное пространство Украины закроется 14 февраля
В Тольятти в "резиновой" квартире прописалось почти 40 граждан
В Тольятти в "резиновой" квартире прописалось почти 40 граждан
Живущие в Байконуре россияне получат сертификаты на переселение в Россию
Живущие в Байконуре россияне получат сертификаты на переселение в Россию
Астероид размером с четыре Эйфелевы башни приблизится к Земле
Астероид размером с четыре Эйфелевы башни приблизится к Земле
Власти Сочи приняли решение об эвакуации 60 жильцов.
В многоквартирном доме в Сочи в связи с просадкой грунта обнаружены трещины
Лидеры, в частности, обсудили спекуляции о якобы планируемом вторжении РФ на Украину.
В Кремле рассказали о подробностях разговора Путина и Макрона
Почта России запустит центр круглосуточной поддержки клиентов в Самарской области
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.99
0.27
EUR 85.36
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дан старт окружному этапу фестиваля «Театральное Приволжье»
В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», открывается выставка «Точка зрения»
Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова представит «Сказку о рыбаке и рыбке» в Самаре
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

СМИ: воздушное пространство Украины закроется 14 февраля

13 февраля 2022 11:00
90
СМИ: воздушное пространство Украины закроется 14 февраля

Британские страховщики разослали международным собственникам самолетов официальное предупреждение, что через 48 часов перестанет действовать страховка воздушных судов на Украине, сообщил портал «Страна.ua». Владельцы частных самолетов подтвердили получение уведомления. По словам источника украинского портала, это значит, что работа украинских авиакомпаний будет заблокирована, потому что взятые в лизинг самолеты (их большинство) не могут подниматься в воздух без страховки.

«Страховки по самолетам сложные и дорогие, как правило, их обеспечивает не одна компания, а несколько. К примеру, у украинского авиаперевозчика может быть страховка от украинской страховой компании, но обязательно с перестраховкой в Лондоне. Если там дадут команду сворачиваться, гарантий не будет и по украинским перевозчикам»,— пояснил собеседник портала.

12 февраля нидерландский авиаперевозчик KLM объявил о приостановке полетов на Украину до дальнейшего уведомления. Ранее ряд стран объявили о рекомендациях покинуть Украину из-за опасений эскалации ситуации. Госдеп США распорядился об отъезде с Украины неосновного американского персонала посольства в Киеве. Внешнеполитическое ведомство также порекомендовало американцам немедленно покинуть Украину, пишет Коммерсантъ.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Расчистка территорий Самары от снега ведётся в непрерывном режиме
12 февраля 2022  13:35
Расчистка территорий Самары от снега ведётся в непрерывном режиме
499
Кроме того, за истекшие сутки 16 пациентов умерли и 1 735 выздоровели.
11 февраля 2022  13:07
Кроме того, за истекшие сутки 16 пациентов умерли и 1 735 выздоровели.
590
в Самаре состоится сороковая юбилейная Всероссийская массовая гонка «Лыжня России»
11 февраля 2022  11:32
В Самаре состоится сороковая юбилейная Всероссийская массовая гонка «Лыжня России»
573
Дмитрий Азаров провел заседание межведомственной комиссии по урегулированию вопросов долевого строительства.
10 февраля 2022  20:03
В 2021 году в Самарской области более тысячи семей избавились от статуса «обманутых дольщиков» 
1022
Дмитрий Азаров и Ольга Любимова обсудили реализацию нацпроекта «Культура» в Самарской области
10 февраля 2022  11:38
Дмитрий Азаров и Ольга Любимова обсудили реализацию нацпроекта «Культура» в Самарской области
789
Весь список