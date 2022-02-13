СМИ: воздушное пространство Украины закроется 14 февраля

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Британские страховщики разослали международным собственникам самолетов официальное предупреждение, что через 48 часов перестанет действовать страховка воздушных судов на Украине, сообщил портал «Страна.ua». Владельцы частных самолетов подтвердили получение уведомления. По словам источника украинского портала, это значит, что работа украинских авиакомпаний будет заблокирована, потому что взятые в лизинг самолеты (их большинство) не могут подниматься в воздух без страховки.

«Страховки по самолетам сложные и дорогие, как правило, их обеспечивает не одна компания, а несколько. К примеру, у украинского авиаперевозчика может быть страховка от украинской страховой компании, но обязательно с перестраховкой в Лондоне. Если там дадут команду сворачиваться, гарантий не будет и по украинским перевозчикам»,— пояснил собеседник портала.

12 февраля нидерландский авиаперевозчик KLM объявил о приостановке полетов на Украину до дальнейшего уведомления. Ранее ряд стран объявили о рекомендациях покинуть Украину из-за опасений эскалации ситуации. Госдеп США распорядился об отъезде с Украины неосновного американского персонала посольства в Киеве. Внешнеполитическое ведомство также порекомендовало американцам немедленно покинуть Украину, пишет Коммерсантъ.