СМИ: Трамп частично признал вину за беспорядки в Вашингтоне

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Действующий президент США Дональд Трамп в разговоре с лидером республиканцев в палате представителей Кевином Маккарти признал, что на нем есть "некоторая вина" за произошедшие на прошлой неделе беспорядки в Вашингтоне, сообщает РИА Новости. Об этом передает телеканал Fox News со ссылкой на осведомленные источники.

Два источника телеканала заявили, что Маккарти "ретранслировал" мысли Трампа в ходе состоявшегося в понедельник телефонного разговора между республиканцами в палате представителей. Сам Маккарти во время телефонного разговора также "согласился с тем, что Трамп несет вину за беспорядки".

Фото: REUTERS / Jim Bourg / РИА Новости